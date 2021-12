W związku ze skandalami wokół Kurza i jego ustąpieniem poparcie dla ÖVP spadło do ok. 24 proc. (w szczytowych okresie pandemii przekraczało 40 proc.). Poparcie rośnie z kolei opozycyjnym socjaldemokratom (SPÖ), którzy mają teraz 1-proc. przewagę nad chadekami. Ci nie spieszą się jednak do przedterminowych wyborów . Socjaldemokratyczny burmistrz Wiednia Michael Ludwig uważa, że są one niepotrzebne, a kluczowa pozostaje walka z pandemią. Także popiera utrzymanie obostrzeń dla niezaszczepionych, co zamierza doradzać dzisiaj nowemu kanclerzowi.