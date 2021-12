Coraz częściej poruszany jest wątek obowiązkowych szczepień. Bundestag ma nad tą kwestią pochylić się w lutym, więc politycy w Berlinie pomysł traktują na razie jako groźbę i pewnie chcą się przekonać, jak przełoży się ona na chęć Niemców do podwijania rękawów. Grozić nie chcą już za to władze w Atenach, gdzie w ubiegłym tygodniu podjęto decyzję, że zaszczepić mają się wszyscy Grecy po 60. roku życia (dotychczas preparatu przeciw COVID-19 nie przyjęło 17 proc. z nich). Jeśli tego nie zrobią, grozi im kara grzywny – 100 euro za każdy niezaszczepiony miesiąc.

Odchodzący minister zdrowia Niemiec Jens Spahn jest przekonany, że okolice świąt będą czasem największego obłożenia nadreńskiej służby zdrowia. Aby powstrzymać falę zakażeń, władze federalne w porozumieniu z premierami krajów związkowych zdecydowały się nałożyć ograniczenia na osoby niezaszczepione: te dalej będą mogły robić zakupy spożywcze, ale nie wejdą już np. do kin. Niemcy chcą też – podobnie jak w ubiegłym roku – zakazać sprzedaży fajerwerków, aby zniechęcić ludzi do świętowania na ulicach.

Na Starym Kontynencie obawa przed jesienną falą miesza się z niepewnością co do nowego wariantu koronawirusa. I chociaż na razie wykryto tu zaledwie garstkę przypadków, to Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oceniło, że za parę miesięcy Omikron może odpowiadać nawet za połowę zakażeń w regionie. Topowi brytyjscy naukowcy skupieni w grupie doradczej przy kancelarii premiera (SAGE) ocenili w piątek, że „nie można wykluczyć, że wariant wywoła falę zakażeń podobną, a nawet większą od poprzednich”. Pośrednio o zakaźności Omikronu może świadczyć sytuacja w Republice Południowej Afryki, gdzie doszło do znacznego wzrostu fali zakażeń.