Wszystko zmieniło się, gdy prezydent zaczął promować ustawę dezoligarchizacyjną, która ma ograniczyć wpływ najbogatszych na politykę i media, a pośrednio może im utrudnić dostęp do kredytów. Achmetow uznał to za wypowiedzenie wojny. Rzadko występujący publicznie oligarcha przekonywał, że to represje wymierzone w największego inwestora, pracodawcę i podatnika w kraju. Obóz władzy replikuje, że to jedyna droga, by zdemonopolizować niektóre sfery gospodarki, zmodernizować państwo i wyplenić korupcję. Ludzie Zełenskiego oskarżają też Achmetowa, że celowo zmierza do wywołania zimowego kryzysu energetycznego. Zapasy węgla przed zimą należą do najniższych w historii, a znaczna część ciepłownictwa jest kontrolowana przez spółki doniecczanina z tatarskimi korzeniami.