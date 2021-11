Przy okazji może dojść do rozmowy Blinkena z jego polskim odpowiednikiem Zbigniewem Rauem. – Sekretarz stanu pozostawił nam taką możliwość i jeśli harmonogramy obu polityków na to pozwolą, spotkanie się odbędzie. Niezależnie od tarć na linii Warszawa–Waszyngton po zmianie administracji na demokratyczną, sekretarz Blinken należy do osób, które mocno wspierają Polskę w zakresie bezpieczeństwa – mówi nam źródło zbliżone do MSZ. Następnie Rau uda się do Sztokholmu, gdzie w czwartek i piątek odbędzie się narada szefów MSZ państw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To jedno z ostatnich forów, na których, obok przedstawicieli Zachodu, pojawiają się szefowie dyplomacji Rosji i Białorusi. Poruszenie tematu napięcia w regionie z Siergiejem Ławrowem i Uładzimirem Makiejem jest niemal pewne.