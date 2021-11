Bułgarskie inwestycje netto w Macedonii Północnej osiągnęły w 2020 r. 23,3 mln euro. Bułgaria jest szóstym importerem do Macedonii Północnej i drugim eksporterem do tego kraju. Brzmi to obiecująco, jednak istnieje wiele przeszkód, które blokują ekspansję bułgarskiego biznesu na południowy zachód. A napięte stosunki dyplomatyczne w tym nie pomagają. Bułgarskie firmy z powodzeniem inwestują w dziedzinie bankowości, usług finansowych, szybkich pożyczek i energii (panele słoneczne). Bułgarska firma software’owa Scale Focus planuje zainwestować 45 mln euro do 2025 r. i stworzy 300 miejsc pracy dla inżynierów oprogramowania w Skopje. Z kolei rewolucja w sektorze handlu detalicznego stała się rzeczywistością dzięki wejściu niemieckiej sieci Lidl poprzez jej bułgarski oddział.