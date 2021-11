W ramach programu Amerykanie trzymają broń atomową w Niemczech, Belgii, Holandii, we Włoszech i najpewniej w Turcji, choć plotki o wycofaniu jej z tego kraju w związku z napiętymi relacjami na linii Waszyngton – Ankara krążą od lat. Tymczasem tydzień temu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, będąc w Berlinie, stwierdził, że alternatywą dla Nuclear Sharing mogą być bilateralne umowy między USA i państwami Sojuszu i może się tak zdarzyć, że broń jądrowa będzie magazynowana w krajach Sojuszu także na wschód od Berlina. Ale te zapowiedzi należy traktować raczej jako wywieranie presji na Niemcy, by z tego programu nie rezygnowały, a nie deklaracje, że broń jądrowa trafi do Polski czy Rumunii. – W tzw. „Akcie stanowiącym NATO – Rosja” podpisanym w 1997 r., który część członków Sojuszu wciąż uznaje za obowiązujący, jest zapis, że w „nowych państwach” NATO nie będzie stacjonować broń jądrowa. Niektóre stolice członkowskie nie chcą zaostrzać relacji z Rosją. Negocjacje, by przenosić broń jądrową do Rumunii czy Polski, wydają się więc mało realne. Gdyby Niemcy wyszły z tego programu, w najgorszym scenariuszu mógłby się on rozsypać. A obecna administracja prezydenta Bidena raczej nie będzie chciała bilateralnych rozmów poza NATO w tej kwestii – ocenia Justyna Gotkowska.