Tłumy sfrustrowanych Brytyjczyków pojawiły się na lotnisku Tambo w nadziei na znalezienie połączenia, które pozwoli im na powrót do kraju - pisze News24.

Nieoczekiwane objęcie RPA i sześciu innych krajów południa Afryki zakazem podróży przez brytyjski rząd wywołało panikę wśród brytyjskich turystów.

Mimo wykrycia nowego wirusa w RPA w kraju liczba nowych zakażeń jest nadal znacznie niższa niż w Wielkiej Brytanii i w piątek wynosiła 2465.

Jednak służba ochrony lotniska Tambo poinformowała News24, że Brytyjczycy są zdesperowani i starają się za wszelka cenę wyjechać, biorą też pod uwagę konieczność odbycia kwarantanny po powrocie do kraju.

Pojawiła się informacja, że z RPA będą mogli wylecieć tylko obywatele brytyjscy. Na razie niektórzy z nich otrzymali jednak informację od linii British Airways, że ich loty zostały odwołane.

Wcześniej w piątek minister spraw zagranicznych RPA Naledi Pandor potępiła decyzję Wielkiej Brytanii, która w piątek jako pierwsza zawiesiła loty z krajów afrykańskich, w których występuje nowy wariant koronawirusa, w tym z RPA.

Pandor powiedziała, że posunięcie Londynu było zbyt "pospieszne" i zaapelowała do brytyjskich władz o "ponowne przemyślenie tej decyzji".

Minister zdrowia RPA dr Mathume Joseph Phaahla skrytykował Londyn za podjęcie takich kroków bez konsultacji z południowoafrykańskim rządem. Podkreślił, że nałożenie restrykcji na loty z RPA przez wiele krajów jest niezgodne z wytycznymi oraz normami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Phaahla zwrócił też uwagę, że blokady wprowadzane przez kraje, w których Covid-19 jest znacznie większym problemem niż w RPA, nie mają sensu.

Nowy wariant koronawirusa został najpierw wykryty w Botswanie, a następnie szybko poddany sekwencjonowaniu DNA w Pretorii.

Teraz pojawiły się poważne obawy, że zagrozi on mieszkańcom RPA, gdzie tylko 42 proc. populacji otrzymało co najmniej pierwszą dawkę szczepionki na Covid-19. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że nowy wirus rozprzestrzeni się w innych krajach Afryki, gdzie średnio zaszczepionych jest tylko 3 proc. społeczeństwa - wyjaśnia BBC.