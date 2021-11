Lista uczestników została upubliczniona wczoraj. Zaproszenie Tajwanu wywołało ze strony Pekinu ostrą reakcję. – Działania USA pokazują, że demokracja to dla nich jedynie przykrywka i narzędzie do osiągania własnych celów – powiedział wczoraj podczas konferencji prasowej Zhao Lijian, rzecznik prasowy chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych. – Zaproszenie na szczyt traktujemy jako uznanie naszych wysiłków na drodze do promocji wartości demokratycznych i praw człowieka – czytamy w komunikacje tajwańskiego resortu dyplomacji.