Pojednanie jest ważne dla realizacji interesów ekonomicznych Francji. Brak przeprosin przeszkadza firmom z tego kraju w utrzymywaniu pozycji na rynku algierskim. Obecnie Francja jest odbiorcą 12,8 proc. algierskiego eksportu (głównie ropa i gaz) i dostawcą 13,7 proc. importu do Algierii, a także jednym z czołowych inwestorów. Jednak we wszystkich tych kategoriach jeszcze dekadę temu była liderem. Obecnie głównym odbiorcą algierskiego gazu i ropy są Włochy, a francuskie towary są wypierane z rynku przez produkty z Chin, Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Włoch. Z kolei w zakresie inwestycji Francja przegrywa rywalizację z Chinami, Hiszpanią, Singapurem i Turcją. Problemy historyczne zniechęcają też stronę algierską do realizacji podpisanych z Unią Europejską umów liberalizujących handel, co przejawia się w niemal całkowicie wstrzymanym imporcie samochodów. Ponadto algierskie i francuskie firmy rywalizują ze sobą o dominację na rynkach państw afrykańskich.