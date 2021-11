Znakomita większość państw na świecie już w ub.r. doszła do wniosku, że nie jest w stanie zdusić liczby zakażeń koronawirusem do zera oraz że z COVID-19 po prostu trzeba nauczyć się żyć. Władze Chin nie poddały się temu trendowi. W Państwie Środka dalej obowiązuje polityka gaszenia każdego ogniska choroby w zarodku bez względu na koszt. Prezydent Xi Jinping w przemówieniu na początku miesiąca chwalił się, że jego krajowi „udało się wytrzymać uderzenie wirusa”.

Trzecim czynnikiem są wątpliwości co do efektywności szczepionek. – Nie są pewni własnych preparatów oraz ich zdolności do zapobiegania transmisji, bo przecież nie robią tego całkiem nawet najlepsze szczepionki – mówił w wywiadzie dla telewizji BBC Huang Yanzhong, ekspert Rady Stosunków Międzynarodowych, amerykańskiego think tanku.