"Rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Makiejem (...) Wezwałem go do podjęcia pilnych działań mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa na białoruskich obszarach graniczących z UE oraz zajęcie się sytuacją humanitarną osób, które tam utknęły" - napisał Borrell we wtorek wieczorem na Twitterze.

Białoruski MSZ z kolei relacjonując rozmowę podał, że Makiej wskazywał na pogarszającą się sytuację migracyjną w jego kraju i skupił się na "poważnych wysiłkach strony białoruskiej, aby zapewnić migrantom pomoc humanitarną".

Podczas poniedziałkowego spotkania w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Unii uzgodnili kolejny pakiet sankcji przeciw Białorusi.