Mimo to do KRS corocznie trafiały dokumenty podpisywane przez obu wspólników. Pełnomocnik Ziukowów Kyryło Meszkowski przekonywał, że od 2014 r. podpis jego klienta był fałszowany, a Melnyczuk przejął kontrolę nad firmą. Z dokumentów z KRS wynikało, że działalność Doncoaltrade stopniowo zamierała. Ostatnim wpisem świadczącym o aktywności irmy była wzmianka w sprawozdaniu za 2016 r., że „jednostka prowadziła sprzedaż węgla-antracytu sprowadzanego z Ukrainy”. Sprawozdań za 2017 r. i lata późniejsze spółka już nie składała. Teoretycznie grozi za to 5000 zł grzywny; sąd kilka razy wzywał zarząd do uzupełnienia braków. Postępowania były jednak umarzane bez orzekania kar, bo „jedyny członek zarządu jest obcokrajowcem niemającym adresu do doręczeń na terytorium Polski, co powoduje, że nie jest możliwe skuteczne przymuszenie podmiotu do złożenia wymaganego wniosku”, a „bezpośrednim celem postępowania przymuszającego jest wymuszenie na podmiocie wykonania ciążącego na nim obowiązku, a nie samo nakładanie grzywien”. Gdyby Ziukow nie doprowadził do rozwiązania spółki, sąd ze względu na nieskładanie sprawozdań mógłby podjąć decyzję o jej rozwiązaniu z urzędu.