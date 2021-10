Według wstępnych wyników Mirziyoyev miał otrzymać 80,1 proc. głosów, a jego najpopularniejsza konkurentka, Maqsuda Vorisova z postkomunistycznej Partii Ludowo-Demokratycznej, jedynie 6,6 proc. Dopuszczeni do wyborów konkurenci Mirziyoyeva spierali się na niektóre tematy, choćby dotyczące roli języka rosyjskiego czy członkostwa w tworzonych przez Rosję regionalnych inicjatywach integracyjnych, ale nie pozwalali sobie na otwartą krytykę prezydenta. – Niezależnie od pewnej otwartości mediów, prawo mieszkańców do wolnego wypowiadania własnych opinii pozostaje ograniczone – mówił na wczorajszej konferencji Reinhold Lopatka, szef krótkoterminowej misji obserwacyjnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Do wyborów dopuszczono jedynie kandydatów zarejestrowanych partii politycznych, a jak dotychczas władze nie zgodziły się na rejestrację realnej opozycji.