Na jednym ze spotkań z demokratyczną wierchuszką w Waszyngtonie McAuliffe wprost powiedział kolegom z partii, że idzie mu w Wirginii jak po grudzie, bo przeszkadzają mu „wiatry z Waszyngtonu”. W efekcie polityk zaczął dystansować się od tego, co jego partia robi w stolicy. – Bierność na Kapitolu jest szkodliwa. Róbcie swoją robotę. Koniec gadania, przestańcie mizdrzyć się do mediów, usiądźcie w jakimś pokoju, zastanówcie się, co można zrobić, i zróbcie to – grzmiał polityk na jednym ze spotkań, odnosząc się do wewnętrznych walk w partii co do kształtu wyżej wymienionych programów. Jednocześnie były gubernator ochoczo przyjmuje wyrazy poparcia od waszyngtońskich notabli. Na wiecach towarzyszyła mu pierwsza dama Jill Biden. Specjalne orędzie wideo przygotowała również wiceprezydent Kamala Harris. Materiał ma być odtwarzany na spotkaniach zwanych „souls to the polls” (dusze do urn), czyli nieformalnej agitacji odbywającej się przy okazji niedzielnych obrzędów religijnych.