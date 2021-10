Komentator polityczny i biograf Łukaszenki Waler Karbalewicz wiąże nieobecność Putina z rozgromieniem redakcji „Komsomolskiej prawdy w Biełarussii”. Skoro Ławrow, jak wynika z oficjalnych komunikatów, poruszył ten temat w rozmowie z Makiejem, można dojść do wniosku, że Moskwie nie spodobało się zmuszenie rosyjskiego inwestora do zamknięcia mińskiego wydania popularnego tabloidu. Białoruska redakcja „Komsomołki” została zamknięta 5 października po porwaniu z Moskwy przez białoruskie służby jej dziennikarza Hienadzia Mażejki. Mężczyzna opublikował wcześniej na łamach gazety wyważony artykuł o Andreju Zelcerze, informatyku, który zginął z rąk KGB po tym, jak sam zastrzelił jednego ze współpracowników, gdy ci chcieli przeszukać jego mieszkanie . Białoruskie władze zablokowały też dostęp do redakcyjnego serwisu internetowego Kp.by. Tym samym tabloid stał się kolejnym punktem na długiej liście białoruskich mediów zmuszonych do emigracji lub likwidacji.