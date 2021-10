Każdy kraj, planując inwestycje, był ograniczony oczekiwaniami KE , która wymaga, by na zielone inwestycje przeznaczone zostało 37 proc. środków, a na cyfryzację 20 proc. Planom odbudowy wszystkich krajów członkowskich przyjrzał się brukselski think tank Bruegel. Eksperci doszli do wniosku, że udział zielonych i cyfrowych komponentów zależy od tego, jaki jest stosunek otrzymanych środków do wielkości ich gospodarki. Kraje, które otrzymują mniejsze kwoty w stosunku do PKB, przedstawiły plany koncentrujące się na wydatkach klimatycznych i cyfrowych, wśród nich są Niemcy, Luksemburg czy Dania. Natomiast państwa, które otrzymają większe wsparcie w relacji do PKB, przedstawiły bardziej zróżnicowane plany, były to Cypr, Słowacja i Grecja.

Bruksela planuje do końca roku pozyskać na rynkach 80 mld euro na Fundusz Odbudowy. To, czy wśród państw, do których trafią te pieniądze, znajdzie się Polska, będzie zależało od tego, czy Warszawie i Brukseli uda się znaleźć kompromis w sprawie praworządności. Czasu pozostało bardzo niedużo, bo tak naprawdę niewiele ponad miesiąc. Jeśli rząd nie zgodzi się do tego czasu na propozycje dodatkowych zapisów w KPO, Polsce przepadnie zaliczka. Po zatwierdzeniu planu przez KE zielone światło muszą dać jeszcze kraje członkowskie w Radzie (decyzja zapada większością kwalifikowaną, co oznacza, że zgodę musi wyrazić 15 na 27 krajów członkowskich). To daje połowę grudnia, a KE musi mieć jeszcze czas na wypłacenie pieniędzy. Zaliczki na pierwsze projekty będą przekazywane krajom członkowskim jedynie do końca roku. Wynoszą one maksymalnie 13 proc. tego, o co kraj członkowski wnioskuje w swoim planie. W przypadku Polski byłoby to do 4,68 mld euro, bo w KPO rząd poprosił o granty w wysokości 24 mld euro i 12 mld euro pożyczek (łączna pula pożyczkowa dla Polski wynosi 34 mld euro). Jeśli nie uda się uzyskać zaliczki do końca roku, a KE zaopiniuje nasz plan później, Polska będzie musiała realizować pierwsze projekty z KPO z własnego budżetu. Dopiero potem otrzyma zwrot pieniędzy z Brukseli.