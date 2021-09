Rozbieżności pomiędzy Zielonymi a FDP nie oznaczają, że porozumienie jest niemożliwe. „Kingmakerzy” zza Odry nie różnią się fundamentalnie co do kierunku transformacji: oba ugrupowania mieszczą się w mainstreamie, który określa koncepcja Energiewende: wygaszanie konwencjonalnych źródeł energii, węgla i atomu, i zastępowaniu ich rozproszonymi OZE. Według analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą DWR Eco wspólnym mianownikiem mogłyby być m.in. likwidacja subsydiów dla paliw kopalnych i rozszerzenie ETS na kolejne sektory niemieckiej gospodarki. Oba ugrupowania popierają też wzmocnienie kolei, rozbudowę infrastruktury dla aut elektrycznych, europejską politykę wodorową i walkę z ubóstwem energetycznym. Niewykluczona jest też zgoda obu partnerów na znaczące przyspieszenie coalexitu. Zgodnie z harmonogramem wynegocjowanym przez poprzedni rząd pożegnanie z węglem miało nastąpić do 2038 r. z opcją przyspieszenia o trzy lata. Według ekspertów spełnienie nowych celów klimatycznych będzie jednak wymagać, by odejście od surowca nastąpiło jeszcze w tej dekadzie. Liberałowie będą co prawda upierać się przy osiągnięciu tego celu instrumentami rynkowymi, ale to może się okazać stosunkowo łatwe. Według ostatnich analiz niemieckie elektrownie opalane węglem brunatnym mogą stracić rentowność już za ok. trzy lata.