– W pierwszej kolejności możliwe są dwie koalicje. Tak zwana sygnalizacja świetlna: czyli SPD, Zieloni i liberałowie, a jeśli te partie się nie dogadają, to Jamajka, czyli chadecy, Zieloni i liberałowie. Gdy jednak to też nie wyjdzie, to możliwa jest znów tzw. duża koalicja, czyli socjaldemokraci z chadekami, ale to wydaje mi się mało prawdopodobne. Po pierwsze dlatego, że głód rządzenia mniejszych partii jest duży, po drugie zmęczenie sobą dwóch największych partii jest także olbrzymie – wyjaśnia Lidia Gibadło z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Negocjacje koalicyjne zajmą co najmniej kilka tygodni i będą o tyle trudne, że porozumieć się muszą trzy partie, a za Odrą umowa koalicyjna to dokument dosyć szczegółowy i traktowany poważnie. Może też dojść do tak niespodziewanych wydarzeń jak zerwanie rozmów koalicyjnych, co zrobili liberałowie w 2017 r., a rząd w końcu utworzyli socjaldemokraci i chadecy.