– Najpewniej będzie to koalicja trzech partii i rozmowy będą trwały długo – mówił wczoraj podczas wieczoru wyborczego w niemieckiej ambasadzie w Warszawie jej gospodarz Arndt Freytag von Loringhoven tuż przed ogłoszeniem pierwszych wyników sondażowych. Kilka godzin później wciąż nie było jasne, czy przyszłym kanclerzem Niemiec będzie Olaf Scholz (SPD) czy Armin Laschet (CDU). Wyniki dwóch największych partii zbliżały się do 25 proc. poparcia z niewielkim wskazaniem na socjaldemokrację. Pewne jest, że ten pierwszy nawet jeśli nie zostanie kanclerzem, jest zwycięzcą tych wyborów , ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu SPD w sondażach miała ok. 8 pkt proc. mniej. Dla lewicy to powrót w wielkim stylu i niewątpliwie jest to zasługa Scholza. Za to Laschet poprowadził chadeków do ich najgorszego wyniku wyborczego w historii. Nawet jeśli zostanie kanclerzem, to znacznie słabszym niż ustępująca Angela Merkel.