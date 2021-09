Oficjalnym celem planu ogłoszonego przez Sáncheza jest obniżenie rachunków za prąd dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W rzeczywistości ma to być administracyjne ograniczenie wzrostu cen z 26 proc. do 4,4 proc. Rząd może do tego doprowadzić, ponieważ ich wysokość jest jedynie w 24 proc. kształtowana przez cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym. Za resztę odpowiadają podatki i opłaty administracyjne. Plan zakłada tymczasowe zniesienie lub obniżenie wymiaru części z nich. Zniesiony zostanie 7-proc. podatek od produkcji prądu, VAT w tym zakresie spadnie z 21 proc. do 10 proc., a specjalny podatek od produkcji energii elektrycznej, płacony przez podmioty zanieczyszczające środowisko, zmaleje z 5,1 proc. do 0,5 proc.