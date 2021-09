Łącznie o nominację na kandydata na prezydenta w obozie konserwatywnym walczy aż pięcioro polityków. Ale gdy swoje kampanie rozpoczęły już kandydatka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen i socjalistka Anne Hidalgo, nie jest jasne, kiedy republikanie wybiorą kandydata i czy w ogóle to zrobią. – Niektóre badania pokazują, że to Bertrand jako jedyny kandydat ma szansę wygrać w drugiej turze z Emmanuelem Macronem. Jest to jednak sytuacja dość paradoksalna, bo z sondaży nie wynika, by Bertrand miał się do niej dostać, choć gdyby tak się stało, mógłby pokonać obecnego prezydenta – mówi Maślanka. Na drugą turę wciąż może liczyć Le Pen, ale po wyborach regionalnych w czerwcu, w których Zjednoczenie Narodowe wypadło kiepsko, poparcie dla niej spadło z 27 do 23 proc. Na dodatek lwicy francuskiej prawicy coraz bardziej zagraża popularny Éric Zemmour, pisarz i felietonista dziennika „Le Figaro”. Ten nie ogłosił jeszcze startu, ale jeśli w końcu to zrobi, może odebrać jej wyborców . Taki scenariusz nie byłby na rękę ani prawicowej polityczce, ani Macronowi.