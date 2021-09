Tak jak zapowiadała Ursula von der Leyen , do końca sierpnia 2021 r. 70 proc. dorosłych osób w UE zostało w pełni zaszczepionych. W tym samym czasie wynegocjowano dwie dodatkowe umowy z firmami farmaceutycznymi w celu zabezpieczenia większej liczby szczepionek przeciwko COVID-19 – dla młodzieży, na potrzeby dawek wzmacniających i dla ochrony przed nowymi wariantami. W sumie Komisji udało się zabezpieczyć ok. 4,6 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19, czyli więcej, niż jest to niezbędne, aby reagować na potrzeby wszystkich mieszkańców UE i dużej części świata. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek w określonym okresie i za określoną cenę UE sfinansowała część początkowych kosztów ponoszonych przez producentów. To dało impuls do opracowania w rekordowym czasie bezpiecznych i skutecznych szczepionek oraz do przyspieszenia ich produkcji.