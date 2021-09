Władze w Pekinie mogłyby być zainteresowane przede wszystkim bogatymi złożami mineralnymi. Ich wartość amerykańska Agencja Reutera oszacowała na ok. 3 bln dol. W Afganistanie znajdują się prawdopodobnie największe na świecie rezerwy litu – kluczowego składnika akumulatorów litowo-jonowych, które znajdują zastosowanie w pojazdach elektrycznych i przemyśle energii odnawialnej. A ponieważ Chiny są liderem w ich produkcji, to mogą dążyć do zawarcia długoterminowych kontraktów z talibami na rozwój niewykorzystanych rezerw w zamian za prawa do ich wydobycia.

Do tego dochodzi kwestia Chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku, która postrzegana jest jako alternatywny sposób kierowania chińskich inwestycji do Afganistanu. W pobliżu granicy między Pakistanem a Afganistanem budowany jest obecnie kluczowy element całego projektu – Korytarz Gospodarczy Chiny-Pakistan. Gdyby inwestycja została rozszerzona z Pakistanu do Afganistanu dzięki budowie autostrady z pakistańskiego Peszawaru do Kabulu, Chiny zyskałyby zdecydowanie krótszą trasę lądową na Bliski Wschód. Mało prawdopodobne jest jednak, by Państwo Środka zdecydowało się na przeprowadzenie tak poważnych inwestycji w Afganistanie, dopóki nie będzie większej jasności co do tego, jak dużą część kraju kontroluje nowy rząd i czy nie dojdzie do wybuchu wojny domowej.