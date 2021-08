Nic dziwnego; z punktu widzenia rywalizacji USA z Chinami kraj jest strategicznie położony. Nie tylko współdzieli z Pekinem lądową, ale też morską granicę. Przy czym ta druga jest nawet ważniejsza, bo w większości jej nie ma: oba kraje wysuwają żądania terytorialne na Morzu Południowochińskim, przez które by przebiegała. Ten strategiczny akwen wodny stał się w ciągu ostatniej dekady miejscem rywalizacji o regionalnym i globalnym charakterze: Pekin uważa, że w większości należy się właśnie jemu. Waszyngton, wspierając konkurentów, nie chce dopuścić do realizacji tego postulatu.

Bierze się to z obowiązującej w polityce zagranicznej Wietnamu zasady czterech „nie”, z których jedno zakazuje sprzymierzania się z jednym państwem przeciw drugiemu. Głośne opowiedzenie się w polityce regionalnej po stronie Waszyngtonu de facto oznaczałoby odwrócenie się jeśli nie plecami, to przynajmniej bokiem do Chin. Tego wietnamscy politycy, niezbyt skłonni do ryzyka, raczej nie chcą próbować.