NATO robi w tym obszarze dobrą robotę. Nie staramy się robić tego samego, co Rosjanie, tylko to, czym zajmują się profesjonalne wojska: poprawiamy gotowość bojową. Tym powinny się zajmować siły zbrojne w demokratycznych społeczeństwach, to jest część odstraszania. Sojusz Północnoatlantycki w przeciwieństwie do Rosji stawia na transparentność – na nasze ćwiczenia przyjeżdżają obserwatorzy i wiele rzeczy jest jawnych. To pokazuje dobrą wolę i kontruje rosyjskie bujdy o tym, że Zachód jest zagrożeniem dla Moskwy. Warto wiedzieć, że wojska Zachodu pokazują to, co robią wszem i wobec, a Rosjanie robią dużo, by swoje działania ukryć. To też świadczy o intencjach.