"Do tej pory ewakuowaliśmy około 1000 osób dziennie. Wciąż sprowadzamy obywateli brytyjskich i tych obywateli afgańskich, którzy byli przez nas zatrudnieni na miejscu" - powiedziała w stacji BBC.

Brytyjski rząd wysłał w ostatnich dniach do Afganistanu ok. 900 żołnierzy, aby pomogli w sprowadzeniu do kraju obywateli brytyjskich oraz tych Afgańczyków, którzy współpracowali z siłami brytyjskimi. Przed rozpoczęciem ewakuacji szacowano, że w Afganistanie jest ok. 4000 Brytyjczyków.

W nocy z wtorku na środę brytyjski rząd ogłosił też, że w ciągu najbliższych lat umożliwi osiedlenie się 20 tys. obywateli Afganistanu, z czego 5000 ma zostać sprowadzonych w ciągu pierwszego roku. Ta liczba nie obejmuje tych współpracowników brytyjskiego wojska, którzy są obecnie ewakuowani z Afganistanu.