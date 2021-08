Konflikt od początku koncentrował się na irańskich tankowcach, które transportowały ropę do Syrii i Libanu. Zdaniem Izraela niektóre z nich przewoziły również broń dla islamskich bojowników, co miałoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa tego państwa.

Izraelczycy i Irańczycy zawsze jednak dbali o minimalizację szkód. Zwykle celowali w te części statku, które mogłyby go uszkodzić, ale nie zatopić. W prowadzonym konflikcie chodzi bowiem o to, by pokazać swoją siłę i przewagę, ale nie doprowadzać do rozlewu krwi.