Jeszcze w styczniu 2020 r. do Mińska przyjechał z krótką wizytą premier Krišjānis Kariņš. Spotkanie z Łukaszenką przebiegło w przyjaznej atmosferze. Obaj politycy żartowali z planowanych na 2021 r. w obu krajach mistrzostw świata w hokeju. Kariņš zaprosił rozmówcę do złożenia wizyty w Rydze. Łukaszenka miał przyjechać w kwietniu 2020 r., ale plany pokrzyżował wybuch pandemii. Zamiast tego pod koniec marca porozmawiał jeszcze przez telefon z prezydentem Egilsem Levitsem. Dwa miesiące później trwały już represje wymierzone w szykującą się do wyborów opozycję. Okazały się one przygrywką do masowych prześladowań, które ruszyły w sierpniu 2020 r.