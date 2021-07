Dobrze znani społeczeństwu są za to jego zastępcy. Jednym z nich jest Siradżuddin Hakkani, szef bojówki, którą USA wpisały na listę organizacji terrorystycznych. Sieć Hakkanich jest powiązana z Pakistanem, Arabią Saudyjską i Al-Ka’idą. Drugim zastępcą jest Muhammad Jakub, syn twórcy ruchu talibów Muhammada Umara. Mężczyzna cieszy się dużym poparciem. Od roku jest szefem talibskiej komisji wojskowej. W maju 2020 r. jeden z dowódców w wywiadzie dla amerykańskiego magazynu „Foreign Policy” stwierdził nawet, że odkąd Akhundzada zachorował na koronawirusa, to Jakub nieoficjalnie przewodzi całej organizacji.

Niektórzy eksperci uważają, że wraz z Abdulghanim Baradarem, który reprezentował grupę podczas negocjacji z rządem Afganistanu w Katarze, Jakub, popierany przez Saudyjczyków, tworzy umiarkowaną frakcję talibów. Syn założyciela opowiada się za zakończeniem wojny. Wraz z budową pozycji pojawiły się głosy, że Muhammad Jakub dąży do modernizacji grupy, która sprawiłaby, że talibowie staną się organizacją mniej fundamentalistyczną niż podczas rządów w latach 1996–2001. Amerykański think-tank International Crisis Group (ICG) twierdzi, że talibowie stopniowo łagodzą niektóre poglądy, choć wciąż pozostają one bardziej restrykcyjne od stanowiska legalnego rządu w Kabulu. Zwykle nie spełniają także międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka.

Według londyńskiego think-tanku Overseas Development Institute talibski wymiar sprawiedliwości jest w Afganistanie coraz popularniejszy, ponieważ ludzie żyjący na obszarach kontrolowanych przez rebeliantów uważają go za bardziej sprawiedliwy, szybszy i mniej skorumpowany. W raporcie można przeczytać, że talibowie wykorzystali swoje sądy nie tylko do delegitymizacji rządu i podważenia państwowego wymiaru sprawiedliwości, lecz także do zastąpienia zwyczajowego rozwiązywania sporów. To z kolei miało im pomóc w konsolidacji kontroli nad terytorium i zmuszeniu cywilów do przestrzegania własnych zasad.