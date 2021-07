Choć w Katarze wznowione zostały rozmowy pokojowe talibów z rządem Afganistanu, nad krajem ciąży widmo kryzysu humanitarnego. Wycofanie wojsk USA i NATO doprowadziło do nasilenia ofensywy talibów. Kontrolują oni ok. połowy z 400 dystryktów i kilka ważnych przejść granicznych. Oblężone zostały także stolice niektórych prowincji.

Agencja ONZ ds. uchodźców szacuje, że jeśli walki między talibami a afgańskimi siłami rządowymi nasilą się lub – co gorsza – przekształcą w wojnę domową, miliony Afgańczyków będą zmuszone do ucieczki z kraju.

Takiego obrotu spraw obawiają się przede wszystkim sąsiadujące z Kabulem stolice. Same mierzą się obecnie z druzgocącymi skutkami pandemii koronawirusa, dlatego nie chcą przyjmować kolejnych uchodźców. Szczególnie Pakistan i Iran, w których łącznie przebywa ok. 90 proc. z ponad 3,5 mln afgańskich uchodźców.

Inni decydują się na pokonanie trasy lądowej do Iranu, skąd później próbują dotrzeć do Turcji. W weekend władze tureckie zatrzymały ponad 130 migrantów w pobliżu południowej granicy z Iranem – w sobotę 73 we wschodniej prowincji Van i kolejnych 59 w niedzielę w dystrykcie Van Erciş.

Niektórzy już próbują przedostać się do Europy. Najczęściej obierają trasę bardzo dobrze znaną z kryzysu w 2015 r. Afgańczycy będą docierać do Włoch przez Libię, by później udać się na północ: do Niemiec, Szwecji, Norwegii czy Wielkiej Brytanii.