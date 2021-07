„The New York Times” przypomina za to, że w podobny do Polski i Węgier sposób z Brukselą walczyły Niemcy. „W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska wszczęła procedurę o naruszenie prawa przeciw Niemcom w sprawie sporu o wyższość orzeczeń europejskich sądów nad niemieckimi. Stało się tak po tym, jak niemiecki Sąd Konstytucyjny odłożył w czasie rządową aprobatę dla programu skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny, chociaż został on już wcześniej zaakceptowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE” – przypomina dziennik. „NYT” również jednak straszy polexitem i cytuje tweeta szefa europarlamentarnej frakcji Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera: „To powinno posłużyć jako ostrzeżenie dla wszystkich proeuropejskich Polaków, którzy chcą europejskiej przyszłości dla swoich dzieci i wnuków: wasz rząd jest na drodze do polexitu”.