Szczepienie jest najskuteczniejszym narzędziem chroniącym przed śmiercią na Covid-19 i ciężkim przebiegiem tej choroby - podkreśla HAS w opublikowanym w piątek oświadczeniu. Dodaje, że szczepionki pozwalają też ograniczyć szybko rozprzestrzeniający się, bardziej zaraźliwy wariant Delta koronawirusa.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałek, że od połowy sierpnia szczepienia przeciwko Covid-19 będą obowiązkowe dla lekarzy i pracowników placówek opiekuńczych. HAS popiera tę decyzję i zaleca, by rozważono objęcie obowiązkiem szczepień również innych grup.

Debata na ten temat powinna dotyczyć poszerzenia grona zobowiązanych do zaszczepienia się o osoby szczególnie narażone na ciężki przebieg Covid-19 czy pracowników mających kontakt z wieloma osobami - przekonuje HAS. Urząd dodaje, że można by nawet rozważyć wprowadzanie obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19 dla całej populacji.

HAS przypomina, że we Francji istnieje już obowiązek szczepień. Niemowlęta muszą odbyć 11 szczepień; przyjęcie zastrzyków chroniących przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B, tężcem, błonicą i polio jest również wymagane od pracowników opieki zdrowotnej.

"Obecna dynamika epidemii wymaga gwałtownego zwiększenia liczby zaszczepionych, szczególnie w grupie najbardziej narażonych osób" - zaznacza HAS. We Francji wciąż blisko 20 proc. osób w wieku powyżej 80. roku życia nie przyjęło nawet pierwszej dawki szczepionki; niezaszczepione osoby powyżej 60. roku życia stanowią ok. 3 proc. populacji, ale do tej grupy należy 35 proc. chorych na Covid-19, którzy wymagają hospitalizacji - wylicza Urząd.