We wtorek wieczorem Litwini spotkali się z szefami MSZ i MSW Turcji Mevlütem Çavuşoğlu i Süleymanem Soylu. – Litwa nie doświadcza kryzysu humanitarnego. To wojna hybrydowa reżimu Alaksandra Łukaszenki przeciwko nam. Białoruski reżim pod pretekstem komercyjnych przewozów lotniczych, najpewniej korzystając z lotniska w Stambule jako punktu tranzytowego, organizuje ten szlak nielegalnej migracji – mówił Landsbergis w Turcji. Litewskie MSZ twierdzi, że 20 proc. pasażerów, którzy odlatują ze Stambułu do Mińska, to przyszli tzw. nieregularni imigranci. Wczoraj Litwini udali się z Ankary do Bagdadu, gdzie ma ich przyjąć szef miejscowego MSZ Fu’ad Husajn. Wilno chce, by oba kraje u siebie powstrzymywały potencjalnych nieregularnych migrantów przed wylotem na Białoruś i by ograniczyły liczbę lotów do Mińska.