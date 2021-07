Błyskotliwy sukces wyborczy obozu prozachodniego w Mołdawii. Bliska prezydent Mai Sandu Partia Działania i Solidarności (PAS) zdobyła w niedzielę 52,8 proc. głosów, które przełożyły się na 63 miejsca w 101-osobowym parlamencie. Tym samym kierowana przez Igora Grosu PAS we współpracy z Sandu ma otwartą drogę do samodzielnych rządów w tym kraju.

Plahotniuc, czując pismo nosem, wyemigrował najpierw do Stanów Zjednoczonych , a potem najpewniej do Turcji. Egzotyczny sojusz Sandu z Dodonem rozpadł się po kilku miesiącach. Rozbieżności były zbyt wielkie, a kontrolę nad gabinetem przejęła – w sojuszu z postplahotniucowską już PDM – prorosyjska lewica (bardziej nominalnie niż faktycznie lewicowa; blok komunistów i socjalistów podczas ostatniej kampanii ogłosił przejście na pozycje… światopoglądowego konserwatyzmu). Ostateczna próba sił miała nastąpić pod koniec ubiegłego roku podczas wyborów prezydenckich. W drugiej turze, także dzięki ogromnej mobilizacji diaspory, wygrała Maia Sandu.

Pozycja ustrojowa głowy państwa w Mołdawii nie jest jednak zbyt silna, więc dla skutecznych rządów nowa prezydent potrzebowała wiernego sobie parlamentu. Skrócenie kadencji jest tam możliwe m.in. wskutek niemożliwości wyłonienia większości rządowej. Sandu dwukrotnie zgłosiła kandydaturę byłej minister finansów Natalii Gavrilițy tylko po to, by przegrała, a ona sama mogła rozwiązać parlament. Po wielotygodniowych przepychankach obozu prezydenckiego z socjalistami Sąd Konstytucyjny orzekł, że Sandu miała prawo tak postąpić.

Jak się wydaje, to częściowy efekt pandemii. Władzom w Kiszyniowie bardziej niż Rosjanie pomogli Rumuni, m.in. dostarczając szczepionki. A ponieważ wielu mieszkańców kraju uważa się za Rumunów, wzrosło poparcie dla zjednoczenia z sąsiednim państwem, będącym w dodatku członkiem Unii Europejskiej. W przeprowadzonym w marcu sondażu ośrodka iData aż 44 proc. Mołdawian opowiedziało się za przyłączeniem do Rumunii, a 68 proc. – za przystąpieniem do UE. Równolegle stopniowo spada poparcie dla zbliżenia z Rosją. Za akcesją do Unii Euroazjatyckiej zagłosowałoby 40 proc. ankietowanych. – Dzisiaj kończy się trudny okres dla Mołdawii. Kończy się czas, gdy tym krajem rządzili złodzieje. Wyzwania są ogromne i ludzie chcą efektów. Chcą zobaczyć korzyści z uczciwego parlamentu i rządu, który naprawdę pracuje w ich interesie – mówiła Maia Sandu po ogłoszeniu wyników exit polls w niedzielę.