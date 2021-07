Teraz liczba pacjentów zbliża się do 2 tys., a pomocy w oddychaniu potrzebuje ok. 350 osób. Zupełnie inne są też rokowania: podczas drugiej fali dziennie umierało ok. 500 osób, a trzeciej – nawet 1,7 tys. Teraz poniżej 40. Public Health England, agencja rządowa, szacuje, że do 30 maja program szczepień uratował życie 14 tys. osób w wieku 60 lat i starszych (łącznie w UK na COVID-19 zmarło prawie 130 tys. osób).