W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 28 773 zakażenia koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od 29 stycznia, oraz stwierdzono 37 zgonów z powodu Covid-19, czyli najwięcej od 23 kwietnia – podano we wtorek. Z kolei w Hiszpanii zdiagnozowano 14,1 tys. zakażeń koronawirusem i jest to liczba nienotowana od lutego w dobowych bilansach służb medycznych.

W Wielkiej Brytanii jest to kolejny w ostatnich kilkunastu dniach przypadek rekordowego bilansu w trakcie trzeciej fali pandemii Covid-19. Dotychczas najwyższy był ten ze środy, 30 czerwca, gdy było to prawie 28 tys. Natomiast w szczycie drugiej fali, w połowie stycznia, dobowe bilanse przekraczały 60 tys. We wtorek rano nowy minister zdrowia Sajid Javid ostrzegł, że jeszcze przed planowanym na 19 lipca zniesieniem restrykcji w Anglii dobowe bilanse mogą dojść do 50 tys., a w czasie lata – nawet do 100 tys. Argumentem na rzecz zniesienia restrykcji jest jednak fakt, że dzięki szczepieniom liczba hospitalizacji i zgonów nie rośnie tak gwałtownie, jak zakażeń. Podany we wtorek bilans zgonów jest wprawdzie najwyższym od 2,5 miesiąca, ale to nadal znacznie niższe poziomy niż były w styczniu, gdy niemal codziennie umierało ponad 1000 osób. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,96 mln zakażeń, z powodu których zmarło 128 268 osób. Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało ponad 45,4 mln osób, a drugą – prawie 33,9 mln. Stanowi to odpowiednio 86,2 proc. oraz 64,3 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Ministerstwo Zdrowia w Hiszpanii podaje, że pomiędzy poniedziałkiem a wtorkiem doszło też do znaczącego wzrostu liczby przypadków zakażeń koronawirusem przypadających na 100 tys. mieszkańców. Wskaźnik ten zwiększył się o 21 do 225. Władze mówią o nadejściu piątej fali Covid-19. Ministerstwo zdrowia wskazało, że rekordowy poziom zakażeń wystąpił podczas ostatniej doby w grupie wiekowej 20-29 lat. Na 100 tys. osób z tej grupy przypada już ponad 717 zakażeń, czyli o 77 więcej w stosunku do poniedziałku. W sumie do wtorkowego popołudnia w 47-milionowej Hiszpanii zakaziło się koronawirusem 3,88 mln osób, a 80,9 tys. zmarło, z czego 18 podczas minionej doby. W dwóch regionach władze zdecydowały się na zaostrzenie restrykcji. Katalonia i Kantabria ogłosiły we wtorek zakaz funkcjonowania placówek nocnej rozrywki. Będzie obowiązywał od piątku przez kolejne dwa tygodnie. Obostrzenia wprowadziła też Nawarra i Baleary. W Katalonii jedynym dopuszczalnym wyjątkiem w organizacji nocnych zabaw są dyskoteki na świeżym powietrzu. Nie mogą one jednak trwać dłużej niż do godz. 3:00. Restrykcje dotyczące zakazu nocnej rozrywki obowiązują też od poniedziałku w regionie Nawarry, na północy Hiszpanii, a także na Balearach, gdzie ograniczenia w przemieszczaniu się i korzystaniu z placówek gastronomii i rozrywki wprowadzono po pojawieniu się kilku ognisk infekcji w czterech rejonach tego archipelagu.