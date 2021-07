Zabity mężczyzna należał do grupy osób, które poskarżyły się do ETPC na nieludzkie traktowanie podczas śledztwa prowadzonego przed półtorej dekady. Chodziło o atak islamistów na Nalczyk z października 2005 r., w wyniku którego zginęło w sumie 141 osób, w tym 92 napastników. Część napastników udało się wówczas schwytać i w 2014 r. sąd skazał 56 z nich, w tym pięciu na dożywocie. Od tego czasu co najmniej 18 osób skazanych na krótsze wyroki, w tym Chupsiergienow, wyszło na wolność. W listopadzie 2020 r. ETPC zaczął rozpatrywać 21 skarg dotyczących tamtego śledztwa.