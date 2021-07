Podkreślił on także, że "nie możemy żyć w świecie, w którym myślimy tylko o Covid", bo są też inne wyzwania związane z ochroną zdrowia.

W poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson ogłosił, że w czwartym etapie wychodzenia z lockdownu w Anglii zniesione będą niemal wszystkie restrykcje, włącznie z nakazem zasłaniania twarzy w zamkniętych przestrzeniach publicznych i nakazem zachowywania dystansu. Czwarty etap planowany jest na 19 lipca.

"Zanim dotrzemy do 19., możemy się spodziewać, że liczba przypadków będzie co najmniej dwukrotnie większa niż teraz, czyli około 50 tys. nowych przypadków dziennie. W miarę jak będziemy rozluźniać (restrykcje) i wchodzić w lato, spodziewamy się, że ich liczba znacznie wzrośnie i może sięgnąć nawet 100 tys. przypadków. Chcemy być bardzo szczerzy w kwestii tego, czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o liczbę przypadków. Ale tym, co liczy się bardziej niż cokolwiek innego, jest liczba hospitalizacji i zgonów, a właśnie ten związek (między zakażeniami a hospitalizacjami i zgonami - PAP) został poważnie osłabiony" - powiedział Javid w rozmowie z BBC Radio 4.

Z kolei w rozmowie ze stacją Sky News podkreślił, że pandemia koronawirusa nie powinna przysłaniać innych problemów zdrowotnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy szczepionki skutecznie zapobiegają zakażeniom. "Nie możemy żyć w świecie, w którym jedyną rzeczą, o której myślimy, jest Covid, a nie wszystkie inne problemy zdrowotne, nie nasze problemy gospodarcze czy wyzwania związane z edukacją, więc musimy korzystać ze szczepionki, która na szczęście działa" - mówił.

Jak dodał, liczba problemów zdrowotnych, które się nagromadziły w czasie pandemii, jest szokująca. "Około 7 mln ludzi nie zgłosiło się w czasie pandemii po pomoc do NHS (publicznej służby zdrowia - PAP) w sprawie swoich problemów zdrowotnych - 7 mln ludzi. Teraz wystarczy pomyśleć o wszystkich problemach zdrowotnych, które się nagromadziły i musimy traktować to również jako priorytet - nie może chodzić tylko o Covid" - wyjaśnił.

Javid został ministrem zdrowia półtora tygodnia temu, zastępując Matta Hancocka, który złożył rezygnację z powodu złamania restrykcji koronawirusowych. W przeszłości, od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. był ministrem finansów w rządzie Borisa Johnsona, a wcześniej ministrem spraw wewnętrznych w gabinecie Theresy May.