O poziomie wolności prasy najlepiej świadczą rankingi. „W regionie Azji i Pacyfiku wirus cenzury rozprzestrzenił się poza Chiny , w szczególności do Hongkongu, gdzie narzucona przez Pekin ustawa o bezpieczeństwie narodowym poważnie zagraża dziennikarzom” – czytamy w raporcie „World Press Freedom Index 2021” przygotowanym przez organizację Reporterzy bez Granic. Hongkong zajmuje w nim obecnie 80. miejsce, choć jeszcze w 2012 r. – przed objęciem władzy w ChRL przez Xi – był 54. Wtedy mieszkańcy miasta wierzyli, że nowy przywódca Chin będzie bardziej pragmatycznym politykiem. Na celowniku partii znajduje się nie tylko prasa. Władza skutecznie zwalcza wszelkie zaangażowane w politykę ruchy prodemokratyczne. Ich przywódcy, w tym najbardziej znany Joshua Wong, przebywają w więzieniach. W marcu chiński parlament zatwierdził ustawę, dzięki której Pekin uzyskał prawo do weryfikacji kandydatów do parlamentu Hongkongu. Tym samym opozycyjnym politykom utrudniono start w wyborach.