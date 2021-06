MSZ podało, że wśród tematów rozmów szefów resortów spraw zagranicznych będą m.in. "najważniejsze zagadnienia z zakresu stosunków dwustronnych oraz aktualnej agendy międzynarodowej".

Ponadto ministrowie przedyskutują "elementy problematyki polityki bezpieczeństwa, w tym efekty ostatniego szczytu NATO i Dziewiątki Bukaresztańskiej (B9), jak również sytuację na Białorusi, Rosji i Ukrainie".

W komunikacie zaznaczono, że szefowie dyplomacji Polski i Czech poruszą również "kwestię negocjacji wokół kopalni węgla brunatnego Turów, nad którą po obu stronach pracują zespoły negocjacyjne".

Innym ważnym elementem rozmów ma być współpraca regionalna - przede wszystkim zbliżające się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bałkanów Zachodnich, które odbędzie się 28 czerwca w Poznaniu i Rogalinie.

W czwartek resort klimatu i środowiska poinformował, że zakończono sesję polsko-czeskich negocjacji w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie. Rozmowy zostaną jednak wznowione we wtorek. Rokowania mają doprowadzić do powstania umowy międzyrządowej, która określi warunki, na jakich Czechy wycofają skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W lutym czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do TSUE. Ich zdaniem rozbudowa kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju unijny sąd, w ramach środka zapobiegawczego, nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Decyzję TSUE premier Mateusz Morawiecki określił jako bezprecedensową i sprzeczną z podstawowymi zasadami funkcjonowania UE. Polski rząd jednocześnie rozpoczął negocjacje ze stroną czeską.