Chodzi m.in. o zapewnienie, że Rosja nie wstrzyma tranzytu przez Ukrainę. Niemieccy politycy wielokrotnie zapewniali, że Moskwa zagwarantowała im, iż tak się nie stanie. Miał to być nawet warunek budowy rury. – Projekt Nord Stream 2 bez jasności co do roli tranzytu przez Ukrainę nie będzie możliwy do zrealizowania – mówiła kanclerz Angela Merkel w 2018 r. po spotkaniu z Petrem Poroszenką, poprzednikiem Zełenskiego w fotelu prezydenta. – Dla rządu federalnego jest kluczowe, by Ukraina po ukończeniu gazociągu północnego pozostała państwem tranzytowym gazu – zapewnił rzecznik Merkel Steffen Seibert we wczorajszej rozmowie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Teraz, gdy gazociąg jest już na ukończeniu, Rosjanie otwarcie mówią, że żadnych gwarancji nie dają, zwłaszcza po tym, jak w 2024 r. wygaśnie dotychczas obowiązujący kontrakt z Kijowem.