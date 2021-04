Osób, które codziennie próbują przekroczyć granicę, jest coraz więcej. Według danych opublikowanych w poniedziałek przez UNICEF, od początku roku dziewięciokrotnie wzrosła liczba dzieci próbujących dotrzeć do Stanów Zjednoczonych z Meksyku. Migracje nieletnich, często podróżujących bez żadnej opieki, to dla amerykańskiego rządu podstawowy problem. Agencja ONZ podaje, że stanowią oni co najmniej 30 proc. wszystkich migrantów.