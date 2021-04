Nawalny w lutym trafił do kolonii karnej w Pokrowie po tym, jak sąd odwiesił mu dawny wyrok dwóch i pół roku więzienia za naruszenie zasad zawieszenia kary. Polityk został etapowany do obozu, choć orzeczenie wciąż nie jest prawomocne. Apelacja, złożona na początku marca, w piątek trafiła do sądu dla stołecznego rejonu babuszkińskiego. Datę rozprawy wyznaczono na 29 kwietnia. Natalja Kuryszewa, która wyda ostateczny wyrok, raptem 12 kwietnia otrzymała z rąk prezydenta Władimira Putina nominację na wiceprzewodniczącą sądu.