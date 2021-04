Szacunki mają uwzględniać zapowiadane już na II kwartał opóźnienia koncernu AstraZeneca, który zalicza największe wpadki, jeśli chodzi o dostawy do Wspólnoty. To właśnie z myślą o tym koncernie Bruksela wprowadziła mechanizm umożliwiający blokowanie wywozu szczepionek z europejskich fabryk. Wczoraj użyto go ponownie, by wstrzymać dostawę 3,1 mln dawek tego szwedzko-brytyjskiego koncernu do Australii. Poinformował o tym Reuters, powołując się na źródła w Canberze. Komisja Europejska nie potwierdziła wczoraj tych doniesień.