Zbliżenie eurosceptycznych ugrupowań to efekt brexitu, który sprawił, że opuszczanie UE zaczęło się kojarzyć z chaosem i masą kłopotów zniechęcających do kolejnych exitów. Ale to niejedyny powód. – Kluczowy był tu wzrost poparcia dla ugrupowań eurosceptycznych w całej Europie – tłumaczy Łukasz Maślanka. Marine Le Pen zaczęła dostrzegać coraz więcej sojuszników takich jak włoska Liga czy hiszpański Vox. – W odróżnieniu od większościowych wyborów do parlamentu francuskiego ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest proporcjonalna i Zjednoczenie Narodowe ma tam najsilniejszą reprezentację spośród wszystkich ugrupowań francuskich – dodaje ekspert. Na to partia Le Pen nie może liczyć w kraju, na jej niekorzyść działa ordynacja większościowa, która sprawia, że w drugiej turze kandydaci Zjednoczenia Narodowego są przegłosowywani przez wyborców pozostałych ugrupowań na tej samej zasadzie, która pozwoliła wygrać Macronowi z Le Pen w 2017 r. Francuskiej polityczce opłaca się więc być w UE i na jej forum reprezentować poglądy, które sprzeciwiają się wizji integracji europejskiej promowanej przez mainstream. Co więcej, na europejskiej prawicy szykuje się konsolidacja. Węgierski premier Viktor Orbán, który opuścił Europejską Partię Ludową w czwartek, chce budować nową siłę na prawicy.