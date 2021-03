Jak NATO ma odpowiedzieć? Zdaniem Stoltenberga to wyzwania za duże dla pojedynczych państw i dlatego trzeba wzmacniać Sojusz na trzech poziomach. Po pierwsze, „musi pozostać silny militarnie”. Patrząc na wzrost wydatków w ostatnich latach, ten cel wydaje się realny. Po drugie, „NATO powinno być silniejsze politycznie”. To jasne nawiązanie do pęknięcia, jakie powstało w relacji transatlantyckiej po objęciu władzy w Waszyngtonie przez prezydenta Donalda Trumpa. Po zmianie w Białym Domu i przejęciu sterów przez Joego Bidena retoryka się znacznie poprawiła i już nie ma mowy o ewentualnym wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Sojuszu, ale wciąż pozostało wiele nierozwiązanych problemów. Choćby ten nierównowagi w ponoszeniu obciążeń finansowych. Wreszcie by bronić swoich obywateli, NATO powinno przyjąć bardziej globalne podejście do wyzwań i być bardziej zaangażowane na świecie. W 2020 r. Stoltenberg mocno zwracał uwagę na zmiany klimatyczne, wciąż postuluje, by Sojusz bardziej się zaangażował w ich zwalczanie. – Po pierwsze, zmiany klimatyczne czynią świat bardziej niebezpiecznym. To podsyca konflikty, zaostrza zagrożenia i wywiera presję na zasoby naturalne, takie jak żywność i woda. Po drugie, zmiany klimatyczne stwarzają trudniejsze warunki, w których siły zbrojne muszą wykonywać swoją pracę. Wraz ze zmianą klimatu siły alianckie będą musiały rozmieszczać się w warunkach wilgotniejszych, cieplejszych, suchszych lub po prostu trudniejszych. Globalne ocieplenie, podnoszenie się poziomu morza, gwałtowne zmiany wzorców opadów oraz rosnąca częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych również sprawdzają odporność instalacji wojskowych i infrastruktury krytycznej – wyjaśniał Norweg. – Po trzecie, NATO i jego sojusznicy są również odpowiedzialni za pomoc w ograniczaniu zmian klimatycznych poprzez wytwarzanie mniejszej ilości emisji – dodawał.