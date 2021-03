Wyniki analizy zostaną podane do publicznej wiadomości w czwartek, zapewne późnym popołudniem. Co będą brali pod uwagę eksperci, tłumaczył Peter Arlett, który w EMA kieruje departamentem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo leków obecnych na rynku. – Porównamy liczbę osób zaszczepionych w poszczególnych krajach z przeciętną częstotliwością zdarzeń zakrzepowo-zatorowych w ogólnej populacji – mówił. Jeśliby u zaszczepionych częściej dochodziło do takich zdarzeń, byłby to sygnał, że preparat może być z nimi związany. Przedstawiciele EMA nie zdradzili, nad iloma przypadkami się pochylają. Arlett zapowiedział dogłębną analizę każdego z nich, włącznie z historią leczenia. Zaznaczył, że nie będzie to łatwe, ponieważ niektóre były bardzo nietypowe (dochodziło do zakrzepów u osób, które mają niski poziom płytek krwi).