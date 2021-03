Agencja poinformowała, że choć dochodzenie jest w toku, to nadal stoi na stanowisku, że korzyści wynikające ze stosowania szczepionki firmy AstraZeneca są większe niż ryzyko skutków ubocznych.

"Ocena dotyczy dostępnych danych w sprawie wszystkich zdarzeń zakrzepowo-zatorowych zgłoszonych po szczepieniu. Agencje krajowe zapewniają dodatkowe wsparcie w celu jak najszybszego gromadzenia brakujących i niekompletnych informacji, szczególnie w przypadku tych nietypowych przypadków. Trwa szybka i dokładna analiza dostępnych danych i okoliczności klinicznych związanych z konkretnymi przypadkami, aby określić, czy szczepionka mogła się przyczynić, czy też istnieje prawdopodobieństwo, że zdarzenia były spowodowane innymi przyczynami" - oświadczyła EMA.

Komitet ds. Bezpieczeństwa EMA ma podsumować dostępne informacje na posiedzeniu w czwartek i wydać wszelkie niezbędne zalecenia dotyczące dalszych kroków.

Szefowa EMA Emer Cooke poinformowała we wtorek, że obecnie nic nie wskazuje na to, by szczepienia preparatem firmy AstraZeneca powodowały zakrzepy krwi. Dodała, że liczba stanów zakrzepowo-zatorowych u osób zaszczepionych nie wydaje się wyższa, niż w przypadku całej populacji.

W ostatnich dniach kilka krajów UE zawiesiło szczepienia tym preparatem w związku z obawami, że może on powodować zakrzepy krwi.

W sprawie szczepień przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca decyzja należy do państw unijnych - poinformowała we wtorek Komisja Europejska, która podkreśliła też, że w kwestii tej szczepionki będzie postępować zgodnie z rekomendacjami EMA.