W tym celu potrzebujemy europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, która zasługuje na tę nazwę. Jej centralnym elementem musi być wspólne rozumienie bezpieczeństwa w oparciu o zasadę nienaruszalności granic, gotowość do ściślejszej integracji gospodarczej oraz wzmocnienie demokracji i praw człowieka. W odniesieniu do Rosji oznacza to skłonienie Kremla do poszanowania ładu pokojowego w Europie, który Moskwa naruszyła na Ukrainie. Musimy zwiększać zdolności w zakresie przeciwdziałania cyberatakom i kampaniom dezinformacyjnym. Równie ważne jest jednak dążenie do dialogu z Rosją, która jest największym sąsiadem UE . Geografii nie da się zmienić. Możemy unikać niechcianych eskalacji jedynie poprzez rozmowy.