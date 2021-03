Ze słów białoruskiego przywódcy pośrednio można wywnioskować, że Kreml wrócił do propozycji budowy pełnowartościowej bazy wojskowej, której pomysł pojawił się w 2013 r. Szojgu zapowiadał wtedy „przystąpienie do rozpatrzenia planu o utworzeniu rosyjskiej bazy lotniczej”, która miała powstać w 2015 r. Łukaszenka skutecznie torpedował pomysł, dementując sam fakt omawiania takich propozycji, bo obawiał się, że baza pozbawi go swobody działań wewnątrz kraju. Zamiast bazy proponował zakup rosyjskich samolotów bojowych. – Dajcie nam te samoloty. Powinni nimi latać razem, jak kiedyś, Rosjanie i Białorusini. Baz nam wystarczy, nie trzeba ich budować, po co niepotrzebnie pieniądze tracić. Lepiej kupić albo zbudować nowe samoloty – relacjonował Łukaszenka 2 marca lutową rozmowę z Putinem. Mińsk od 2017 r. czeka na dostawę 12 samolotów wielozadaniowych, ale Moskwa na razie wysłała tylko cztery.